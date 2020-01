Larisa Štoka: “Še bomo risali nasmehe na obraze otrok” Primorske novice “Hvala, ker ste zaupali in pomagali peljati dobrodelnost po transparentni in srčni poti. Še naprej bomo risali nasmehe na obraze otrok. Prepričana sem, da nam bo s skupnimi močmi uspelo,” je Larisa Štoka s tresočim se glasom in z zlatim jabolkom v rokah zatrdila pred polno dvorano koprskega gledališča, kjer smo v soboto slovesno sklenili 15. izbor Osebnost Primorske.

Sorodno









Oglasi Omenjeni Borut Pahor Najbolj brano Osebe dneva Goran Dragić

Janez Janša

Jan Oblak

Borut Pahor

Ilka Štuhec