V neurjih na jugu ZDA najmanj 11 mrtvih Dnevnik Južni del ZDA so ta konec tedna prizadela silovita neurja z močnim vetrom in tornadi, v katerih je po podatkih tamkajšnjih oblasti umrlo najmanj 11 ljudi. Vremenske nevšečnosti se bodo nadaljevale tudi danes, ko naj bi se neurja pomaknila proti...

