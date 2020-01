FOTO in VIDEO: V razdejanju na jugu ZDA umrlo najmanj 11 ljudi, tudi policist in gasilec Svet 24 Južni del ZDA so ta konec tedna prizadela silovita neurja z močnim vetrom in tornadi, v katerih je po podatkih tamkajšnjih oblasti umrlo najmanj 11 ljudi.



Več na Svet24.si.si

Sorodno

Oglasi