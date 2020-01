V novem letu nadaljujemo z izvedbo preventivnega projekta »Žuram s prijatelji, ne z drogo!«. V torek, 7. 1. 2020, smo preventivne aktivnosti izvedli za 88 dijakov iz 1. in 2. letnikov Ekonomske in trgovske šole Brežice. Program smo izvedli v šestih šolskih urah: prve tri šolske ure so potekala predavanja s strani policista, zdravstvene in socialne delavke, sledile do preventivne delavnice, ki so ...