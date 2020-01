Zgoraj omenjena trditev o političnem idiotizmu ali bebavosti njenih akterjev ima več kot dovolj podlage in ni potrebe jo iskati z lučjo pri belem dnevu. Je kot hitro vnetljiva snov, kot politična »slama« ki uniči v sekundi, spremeni v nič delo drugih, ki so resnično uporabljali znanje, vedenje, veščine in čas kot neprecenljiva komponenta pri graditvi in krepitvi ugleda Slovenije v svetu, neposred ...