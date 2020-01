Erjavec dezertiral Šarca Nova24TV Ta teden je iz Erbila moralo zbežati šest slovenskih vojaških specialcev. Vrh države, premiera Marjana Šarca ni bilo zraven, se je ustrašil zanje. Za krajši čas je bilo ponoči, ko so nad Irak poletele iranske rakete, res tvegano. Iranske rakete so deževale. Vojake je rešilo, ker so se skrili. Žrtev ni bilo. A se je […]

Sorodno

































Oglasi