(VIDEO) Kako je predsednik države Borut Pahor izsilil sredin jutranji sestanek na MORS-u in zakaj je topnews.si Konec dober, vse dobro, bi lahko rekli. Potem ko so slovenski vojaki v sredo praktično od jutra do večera zaman čakali na nemški prevoz, pa so se pozno zvečer po Trumpovem govoru Nemci glede evakuacije premisli, je sinoči končno nekaj pred 22. uro prišla vest, da so pripadniki slovenske vojske iz Iraka prispeli v Slovenijo. […]

