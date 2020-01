Slovenske vojake bodo evakuirali iz Erbila Primorske novice Slovenska vojska je danes sporočila, da so vojaki na misiji Neomajna odločenost v Iraku, ki so nameščeni v bazi v Erbilu, ki je bila ponoči tarča iranskega napada, dobro. Prek videokonference so se z njimi pogovarjali predsednik republike Borut Pahor, obrambni minister Karl Erjavec in načelnica Generalštaba Slovenske vojske Alenka Ermenc. Ministrstvo za obrambo se je odločilo, da bo vojake evakuiralo.

