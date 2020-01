“Naši se pogovarjajo, ostali so že včeraj pričeli s postopki za umik. To veliko pove o vodstvu” – Na topnews.si Čeprav je obrambni minister Karl Erjavec še včeraj novinarjem zagotavljal, da so “pripadniki Slovenske vojske, ki delujejo v Erbilu v letalski bazi, na varnem,” je nočno dogajanje demantiralo ocene slovenskega političnega vrha, medtem ko so ostale države že včeraj pospešeno začele umikati svoje vojake se je slovenski politični vrh očitno odločil drugače. Karl Erjavec je […]

