Šarec se bo temeljito pogovoril z Erjavcem, to ga je razjezilo zurnal24.si Predsednik vlade Marjan Šarec se bo po kongresu DeSUS z ministrom za obrambo Karlom Erjavcem temeljito pogovoril o razmerah na ministrstvu in v Slovenski vojski, so danes za STA pojasnili v Šarčevem kabinetu.

