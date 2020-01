“Če bi predsednik vlade bil iz vrst Mladega foruma, Črnčec ne bi bil državni sekretar,” so se v Mladem forumu, podmladku stranke SD, odzvali na komentar predsednika vlade Marjana Šarca, da bi državnega sekretarja na ministrstvu za izobraževanje in šport Jerneja Štromajerja nemudoma razrešil, “v kolikor bi bil to funkcionar stranke LMŠ ali kabineta predsednika vlade“.