Kerozin očitno ne ogroža vira pitne vode v Istri Primorske novice Kerozin, ki je ob lanski železniški nesreči iztekel v tla v Dolu pri Hrastovljah, očitno ne ogroža vira pitne vode, je včeraj povedal minister za okolje Simon Zajc. To ugotovitev naj bi v kratkem uradno potrdila tudi delovna skupina. To lani ni bil edini dogodek, ki bi lahko povzročil resno okoljsko škodo Sloveniji in neposredno Primorski.

