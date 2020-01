Takšne so nove cene bencina in dizla zurnal24.si Cena za liter 95-oktanskega bencina na bencinskih servisih zunaj omrežja avtocest in hitrih cest tudi v novem 14-dnevnem obdobju ostaja nespremenjena pri 1,298 evra. Cena za liter dizelskega goriva pa se je opolnoči znižala za 0,1 centa na 1,285 evra.

Sorodno



















Oglasi Omenjeni Cene naftnih derivatov Najbolj brano Osebe dneva Marjan Šarec

Jan Oblak

Janez Janša

Borut Pahor

Karl Erjavec