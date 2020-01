Prvi repatriirani venezuelski Slovenci se že vključujejo v slovensko okolje RTV Slovenija Repatriacija Slovencev iz Venezuele je v teku, nekateri so v Slovenijo že prispeli, drugi bodo v kratkem, tretji pa potrebujejo nekaj več časa, so sporočili iz urada za Slovence v zamejstvu in po svetu.

