Prvi Slovenci iz Venezuele se že vključujejo v naše okolje, so utrujeni, a zadovoljni Radio Ognjišče Nekateri mediji so že postregli s podatki o številu naših rojakov, ki so zaradi težkih življenjskih razmer zapustili Venezuelo in se zatekli v matično domovino. A na Uradu vlade za Slovence v zamejstvu in po svetu podrobnosti vseeno ne razkrivajo. Poskrbeti je treba za varnost vseh, ki so že pri nas, kot tudi tistih, ki so še na poti, je jasen tamkajšnji strokovni sodelavec Dejan...

Sorodno















Oglasi Omenjeni Venezuela Najbolj brano Osebe dneva Marjan Šarec

Borut Pahor

Luka Dončić

Karl Erjavec

Aleksandra Pivec