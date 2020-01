Minister dr. Cerar na ministrski okrogli mizi Zelene Skupine v Abu Dabiju o trajnostnem razvoju in v Vlada RS Minister za zunanje zadeve dr. Miro Cerar se je danes v Abu Dabiju udeležil ministrske okrogle mize Zelene Skupine, ki so jo gostili Združeni Arabski Emirati. Osrednja tema tokratnega zasedanja ministrov je bila svetovna razstava EXPO2020, ki bo letos v Dubaju in na katerem bo Slovenija predstavila inovativne dobre prakse trajnostnega razvoja pod sloganom "SLOVENIA - Green Smart Experience".

Oglasi Omenjeni Miro Cerar Najbolj brano Osebe dneva Ana Bucik

Maruša Ferk

Meta Hrovat

Vid Kavtičnik

Marjan Šarec