Minister dr. Cerar na Vrhu o prihodnosti trajnostnega razvoja: "Boj proti podnebnim spremembam terja Vlada RS Minister za zunanje zadeve dr. Miro Cerar se je v okviru Tedna trajnosti Abu Dabi, ki poteka med 11. in 18. januarjem, danes udeležil Vrha o prihodnosti trajnostnega razvoja (Future Sustainability Summit). Na panelu z naslovom "Tehnologija vs. Politike: Kaj bo odklenilo vrata podnebnih ukrepov?" je minister poudaril pomen odločnega boja proti podnebnim spremembam, ki terja širšo gospodarsko in družbeno preobrazbo.

Sorodno Oglasi Omenjeni Miro Cerar Najbolj brano Osebe dneva Marjan Šarec

Luka Dončić

Janez Janša

Karl Erjavec

Borut Pahor