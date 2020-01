Psička Šaka je ostala ob pogrešanem planincu RTV Slovenija Zgodba o pogrešani osebi se je končala s srečnim koncem. Roka Puclja so pogrešali od torka popoldne, ko je ustrezno opremljen sestopil z Blegoša, pri tem pa se je ponesrečil. Poškodovanega so ga našli ob psički Šaki, s pomočjo katere so ga tudi našli.

