Po koncu predzadnje tekme v skupini E v prvem delu letošnjega evropskega prvenstva je slovenska reprezentanca v sredo zvečer dobila še zadnja tekmeca v drugem delu tekmovanja. To sta postali Madžarska in Islandija, medtem ko je bilo že poprej jasno, da bosta iz skupine D napredovali Norveška in Portugalska.



