Liverpool spisal svoje poglavje med elitnimi ligami RTV Slovenija Niz neporaženosti, ki kar traja in traja, na uvodnih 21 prvenstvenih tekmah sezone pa je nanizal kar 20 zmag in samo en remi. To je Liverpool Jürgena Kloppa, ki podira rekorde in samozavestno maršira proti prvemu naslovu angleškega prvaka v 30 letih.

