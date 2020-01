Trojici obsojenih zaradi utaje davkov Baze Dante pogojne in denarne kazni Primorske novice Okrožno sodišče v Ljubljani je Ivana Mikulina, Boštjana Stamejčiča in Damijana Jankovića spoznalo krive kaznivih dejanj davčne zatajitve, ponarejanja listin in pomoči pri ponarejanju listin pri poslih s stanovanji. Nekdanjima vodilnima v Bazi Dante Mikulinu in Stamejčiču je prisodilo pogojno zaporno in denarno kazen, Jankoviću pa denarno kazen.

