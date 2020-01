Pet let in pol za rop zlatarne Dolenjski list Mario Heraković je kriv ropa zlatarne v Šentjerneju 26. junija lani, za kar mora za 5 let in pol v zapor, je včeraj razsodil sodnik novomeškega okrožnega sodišča Boris Kodrič. Poleg zaporne kazni je sodišče Herakoviću naložilo še plačilo protipravno pridobljene premoženjske koristi v višini 13.500 evrov ter plačilo stroškov sodnega postopka.Sodba še ni pravnomočna. preberite več » ...

