Policisti prijeli roparja bencinskih servisov in pošt na Celjskem Dnevnik Celjski policisti so v torek na območju Slovenskih Konjic prijeli moška, stara 41 in 29 let, ki sta osumljena najmanj štirih ropov bencinskih servisov in pošt na Celjskem. Oba je doletela kazenska ovadbe za rope, zvečer pa ju bodo pripeljali pred...

