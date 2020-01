Koalicija danes konstruktivno o aktualnih temah, a brez DeSUS SiOL.net Koalicija je danes pred sejo vlade razpravljala o zakonu o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti in o stanovanjski problematiki. Po napetostih v zadnjem tednu je bilo srečanje, na katerem pa ni bilo vodstva DeSUS, po ocenah partnerjev konstruktivno. Pričakovati je, da se bodo po sobotnem kongresu DeSUS sestali in pogovorili, kako naprej, piše STA.

