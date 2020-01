Noro, kaj dogaja pred kongresom Desusa. Zaklenili papirje o fušanju Aleksandre Pivec, češ, gre za os Pozareport.si Neverjetno, noro, kako zdaj branijo Aleksandro Pivec Ta farsa je resnično neverjetna: ministrica fuša in pri tem kasira proračunski denar, podatkov o njenem fušu pa ni mogoče dobiti, ker gre za fušanje, ne pa za redno delo ministrice?! Za boljše poznavalce politične in medijske scene ni nobenega dvoma: včerajšnji napad predsednika vlade Marjana Šarca na Karla Erjavca (in predsednika republike Bo ...

Sorodno









Oglasi