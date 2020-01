Ano Pavlin, ki prihaja na slovenski vinski prestol iz dolenjskega Otočca, sta v petek, 10. januarja 2020, za 24. Vinsko kraljico Slovenije okronala ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, dr. Aleksandra Pivec ter predsednik uprave Pomurskega sejma Janez Erjavec. Slovesnosti v hotelu Radin v Radencih so se udeležili številni pokrovitelji institucije Vinska kraljica Slovenije in drugi vis ...