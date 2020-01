EU krca vladavino prave na Madžarskem in Poljskem RTV Slovenija Evropski poslanci so sprejeli resolucijo, v kateri so poudarili, da se je stanje na področju vladavine prava na Poljskem in Madžarskem poslabšalo. Zavzeli so se tudi za formalno vlogo parlamenta pri zaslišanjih držav.

