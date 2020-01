V Sloveniji presaditve organov nadpovprečno uspešne 24ur.com UKC Ljubljana praznuje 20. obletnico pridružitve organizaciji Eurotransplant, s katero vsako leto izmenja do 60 organov. Presaditve so v Sloveniji sicer nadpovprečno uspešne - imamo denimo največje število presaditev srca na 1000 prebivalcev. V centru za transplantacijsko dejavnost so lani presadili 96 organov, na čakalnem seznamu pa je trenutno 227 bolnikov.

