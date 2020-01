Prvo ledvico so presadili pred 50 leti Primorske novice Letos praznuje slovenska dejavnost transplantacijske medicine in z njo celotna država pomembna jubileja - 50. obletnico prve presaditve organa (to je bila ledvica) - in 20. obletnico priključitve evropski strokovni neprofitni mreži Eurotransplant. Slovenska posebnost je celostna obravnava bolnikov na enem mestu. Pri prevozih organov pomaga tudi Slovenska vojska.

