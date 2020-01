To je prihodnost: Samsungova nevidna tipkovnica Študent Samsung je na konvenciji CES (Consumers Electronics Show) v Las Vegasu predstavil nevidno tipkovnico. Namesto tipkanja na ekrane naših telefonov bo tehnologija imenovana SelfieType zaznala tipkanje tvojih prstov po mizi ali kateri drugi podlagi. Sprednja kamera bo s pomočjo umetne inteligence analizirala premike prstov na podlagi in to prenesla na QWERTY tipkovnico. SelfieType ne potrebuje [...] P ...

