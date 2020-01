❕ Zgodba in njeni junaki so izmišljeni in ne vsebujejo resničnih dogodkov. ❕ Profesorica in študent sta na neki srednji šoli razvila romantično razmerje. »Res sem vesel, da je prišla v moje življenje«, je povedal današnji študent. Profesorica je učila matematiko in dovolila mu je, da je na testih prepisoval. Vedno je dobil med 80 [...] Prispevek Izpoved študenta: »Imel sem razmerje s profesorico.« ...