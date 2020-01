Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje jih čudi izjava ministra Aleša Šabedra, da ne znajo ali nočejo urediti podatkov o čakalnih dobah. Nadzor nad poročanjem o točnih podatkih ima Zdravstveni inšpektorat, ki je organ v sestavi ministrstva za zdravje. “NIJZ te pristojnosti nima in ima le statistično funkcijo, torej zbiranje in obdelavo podatkov,” so navedli.