112 dni čakanja na pregled, ki bi ga morali opraviti v dveh tednih 24ur.com Medtem ko se tisti, ki bi morali poskrbeti, da čakalnih dob v zdravstvu ne bi bilo ali pa bi bile vsaj minimalne, ne morejo zediniti, ali so podatki točni ali ne, številni na nujne preglede čakajo po več mesecev in to kljub temu, da je hitra, varna in kakovostna zdravniška obravnava naša pravica.

Sorodno



















Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Marjan Šarec

Štefan Hadalin

Boštjan Kline

Joc Pečečnik

Miro Cerar