Policisti pri 63-letniku našli orožje in eksplozivna sredstva 24ur.com V okolici Škocjana so policisti med hišno preiskavo odkrili in zasegli več nabojev, eksplozivnih sredstev in pištolo, za katero osumljenec ni imel ustreznih dovoljenj. Detonatorje in eksplozivno snov so prevzeli bombni tehniki specialne enote, osumljenca pa bodo policisti kazensko ovadili.

Sorodno



Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Marjan Šarec

Alenka Bratušek

Anže Kopitar

Janez Janša

Joc Pečečnik