Orožarna v Škocjanu Dnevnik Trebanjski policisti so pri 63-letniku iz okolice Škocjana našli in zasegli pištolo z nabojnikom, 105 nabojev, 12 vžigalnih vrvic z detonatorji in štiri zavoje eksplozivne snovi. Eksplozivno snov in detonatorje so prevzeli bombni tehniki. ...

