Zahović pripeljal otroka Maribora in nekdanjega slovenskega rekorderja Sportal Državni prvak NK Maribor je predstavil prvega zimskega novinca. Prag Ljudskega vrta je prestopil 31-letni Rene Mihelič. Nekdanji slovenski reprezentant se vrača v mesto ob Dravo po skoraj desetletju, športni direktor Zlatko Zahović pa je ob njegovi vrnitvi izpostavil: ''Je otrok Maribora in za takšne so vrata vedno odprta.'' Mihelič, nekdaj najmlajši debitant slovenske reprezentance, je z vijolicami sklenil enoletno pogodbo.

