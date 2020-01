Krka, zelena žila do srca je zadnja knjiga dolenjske pisateljice Ivanke Mestnik – Svojevrsten potopis popotovanja od izvira do izliva reke, ob kateri je na različnih koncih preživela svoj vek – Pogled v zgodovino, srečevanje s pomembnimi prijatelji, spust z raftom in zgodbe ribiča Petra – Občutljivo do okoljskih problemov preberite več » ...