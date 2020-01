Prvi del trilogije v iskanju poti do polfinala RTV Slovenija Slovenski rokometaši bi z današnjo zmago nad Islandijo ubili dve muhi na en mah. Naredili bi velik korak proti polfinalu in za nameček premagali neposrednega tekmeca v boju za olimpijske igre. Tekma se bo začela ob 16. 00 s prenosom na TV SLO 2 in MMC-ju.

