V spomin Roku Černicu: Humanitarček znova pomagal brezdomcem in jim podaril več kot 11.000 toplih no Lokalec.si 16. januarja, ob rojstnem dnevu prehitro preminulega humanitarca Roka Černica so člani društva Humanitarček, znova izvedli akcijo zbiranja nogavic, ki jih je Rok rad podarjal brezdomcem. Spominsko humanitarno akcijo zbiranja izključno toplih nogavic v spomin Roku Černicu so v Humanitarčku poimenovali ROKovanje, ki je skovanka njegovega imena in slogana podati roko. Zbrane nogavice so in […]

Ljubljana

