V Humanitarčku zbrali več kot 11.000 parov nogavic za brezdomce Dnevnik V mariborskem društvu Humanitarček so v spomin na prostovoljca Roka Černica, ki bi bil v četrtek star šele 23 let, organizirali akcijo zbiranja toplih nogavic, ki jih je Rok rad podarjal brezdomcem. Zbrali so več kot 11.000 parov, so sporočili.

Sorodno

Oglasi Omenjeni Maribor Najbolj brano Osebe dneva Marjan Šarec

Štefan Hadalin

Boštjan Kline

Joc Pečečnik

Miro Cerar