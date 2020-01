Na delavca se je prevrnila stiskalnica Primorske novice Včeraj zjutraj je bila policija obveščena, da je prišlo do delovne nesreče v eni od gospodarskih družb v Spodnji Idriji, kjer se je poškodoval 46-letni delavec. Na kraju so policisti z zbiranjem obvestil ugotovili, da je do delovne nezgode prišlo okoli 8.35 v skladišču, kjer se je na delavca prevrnila stiskalnica in ga poškodovala. Stroj se je namreč prevrnil v trenutku, ko je mimo šel delavec.

Sorodno























Oglasi