Uprava zaradi suma ptičje gripe v odpoklic puranjega mesa z Madžarske Primorske novice Meso puranov, ki so bili zaklani v obratu na Madžarskem, v katerem so pozneje potrdili virus ptičje gripe podtipa H5N8, je prišlo tudi v Slovenijo. Uprava za varno hrano je o spornem mesu obvestila družbi Kvibo in Panvita, ki sta že začeli postopek umika. Ker je meso že v rokah končnega potrošnika, je uprava meso tudi odpoklicala.

