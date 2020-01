V finalu nič novega: za pokalno lovoriko Maribor in Kamnik Sportal V finalu zaključnega turnirja pokala Slovenije v Kamniku se bosta v sobotnem finalu za lovoriko udarili ekipi Calcita in Nove KBM Branika. Domačinke so bile v polfinalu boljše od Šempetra, bankirke pa od Kopra.

Sorodno







Oglasi