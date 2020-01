Odbojkarice Nove KBM Branika so prve finalistke odbojkarskega pokala Slovenije Lokalec.si Odbojkarice Nove KBM Branika so prve finalistke odbojkarskega pokala Slovenije. Na zaključnem turnirju v Kamniku so v polfinalnem obračunu po pričakovanju ugnale Luko Koper s 3:0 (22, 13, 13). V letošnji sezoni so se mariborske in koprske odbojkarice pomerile dvakrat, obakrat so se zmage veselile aktualne državne prvakinje, ki so v gosteh slavile s 3:1, […]

