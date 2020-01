Kdo zasleduje Erjavca?! Novinarji in paparaci zagotovo ne, spet diši po obveščevalcih, Parasovi. Kot Pozareport.si "Ta situacija, da kabinet predsednika vlade preko tako ali drugače obvladovanih medijev sesuva koalicijske partnerje, in to vse po vrsti, je postala neznosna," nam je pred dnevi direktno priznal eden od vidnih politikov Šarčeve koalicije, vsi pa, brez izjeme, za to krivijo Damirja Črnčeca, "in to se mora nehati ..." Zadnja dva tedna pred današnjim kongresom stranke DeSUS, kjer bo 238 delegatov v ...

