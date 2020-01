Kdo bo nova siva eminenca Desusa, namesto Geržine, kje lahko dobi službo padli Erjavec in koliko den Pozareport.si S padcem Karla Erjavca se iz vrha Desusa nedvomno poslavlja tudi vplivni Saša Geržina, ki je na sobotnem kongresu neuspešno kandidiral za podpredsednika stranke DeSUS (vir). Poleg tega je ta (nekdanji) nekdanji poslovnež, diplomat in dolgoletni predsednik društva Slovenija-Rusija veljal za sivo eminenco Desusa, in predvsem za tistega človeka, ki je bil ključni odločevalec pri kadrovskih odločitvah ...

