Svinje mangalice požrle kmeta - je bil nesrečnik še živ, ko so ga začele gristi? Reporter Na Poljskem so našli truplo 72-letnega kmeta, ki so ga požrli njegovi lastni prašiči, poročajo tamkajšnji mediji. Njegove posmrtne ostanke je minuli teden našel sosed, ki ga je pogrešil, ker se nista videla že vse od novega leta, povzema nemška tiskovna a

Sorodno









Oglasi Omenjeni Madžarska

Poljska

Srbija Najbolj brano Osebe dneva Karl Erjavec

Luka Dončić

Aleksandra Pivec

Meta Hrovat

Žan Košir