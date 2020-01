V živo: kako težki so borke in borci dan pred WFC 24? #video Sportal Le še 24 ur nas loči do borilnega spektakla WFC 24 – Brave, ki bo v nedeljo v ljubljanski Hali Tivoli. Borke in borce je treba danes še stehtati, njihov "spopad" s tehtnico lahko v neposrednem prenosu spremljate pri nas na Sportalu. Začelo se je ob 18. uri.

