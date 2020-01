Polemična razprava na kongresu Desus pokazala na razdeljenost stranke Primorske novice Pestro razpravo na kongresu Desus so zaznamovali pozivi k drugačnemu delu ter očitki o razdeljenosti in blatenju v javnosti. Predsednik stranke Karl Erjavec je puščice v nasprotnike usmeril že v predstavitvi dela. Delegati so spremenili statut, s čimer uvajajo tudi več stika vodstva z bazo in zavezo kandidatov za funkcije k lojalnosti stranki.

