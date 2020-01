Delegati začeli odmeven in napet volilni kongres Desus Primorske novice Delegati Desus so v Ljubljani začeli kongres, na katerem so vse oči uprte v boj med dolgoletnim predsednikom Karlom Erjavcem in ministrico Aleksandro Pivec za vodenje stranke. Oba pričakujeta zmago, nekateri vidnejši obrazi Desus pa so danes že ocenili, da gre za enega najbolj odmevnih kongresov in da stranka še nikoli ni bila tako razdeljena.

